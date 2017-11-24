沈育如／臺北報導



行政院院會昨天拍板通過教育部提的《私立大專校院轉型及退場條例》草案，將送立法院審查。教育部次長姚立德表示，等到草案立法通過後，教育部才公布列入專案輔導學校的名單；但通過前，為保障學生權益，每年底會公布當學年度各校整體註冊率、財務狀況、系所招生數與教師數等，提供家長和學生參考。姚立德說，希望該條例能在明年上半年如期上路。



學生人數逐年減少，姚立德表示，預估一百一十七學年度，大專校院學生數會比現在少十萬人，屆時勢必有學校面臨退場壓力，因此，教育部將分階段，擬定公私立大專校院數量配比。目前學生數少於三千人，且近兩年新生註冊率未達六成，就列入專案輔導學校。



為保障私立大專校院退場時的師生權益，教育部擬訂《私立大專校院轉型及退場條例》草案。但行政院院會十月初審查時，行政院長賴清德認為，第十九條對於私校補助及融資的規定不夠明確，外界容易誤解是要補助退場學校，因此退回草案，要求教育部修正後再提出。



少子化趨勢下，私立大專校院所受的衝擊最大，可能經營不善而退場，為保障師生權益，草案訂立私校的財務、教學品質、註冊率等基準，若未達標就會被列入專案輔導學校名單；學校經營如果沒有改善，將面臨強制退場。



該草案擬定，退場學校要提出停招停辦計畫，可改為教育、文化或社會福利等事業；三年內若沒完成退場，教育主管機關會要求解散，並清算財產，捐給大專校院轉型及退場基金、所在地縣市政府。



姚立德說，政府將編列五十億元退場基金，可作為學校退場的補助，用來安置學生、他校教師支援授課鐘點費等，也可透過融資方式，協助學校支付教職員工退休、資遣等。