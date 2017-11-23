關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
陳偉殷指導球技　竹縣小投手親近偶像 (2017/11/23)
 

　李榮茂／新竹報導

　國泰基層棒球關懷公益活動，昨天在新竹縣中山國小登場。小球員目睹球星陳偉殷風采，都很興奮。

　旅美棒球好手陳偉殷，昨天隨公益活動造訪新竹中山國小，除了致贈訓練關懷金給多次榮獲全國第一的中山國小棒球隊外，也透過分組投球練習，為中山等六所國小棒球隊球員講解投球基本觀念，並親自指導球員的投球姿勢與技巧，球員都表示受益良多。

　中山國小棒球隊長林皓勳表示，能被心目中的大英雄指導球技很開心，希望將來成為和陳偉殷一樣優秀的國手。

　陳偉殷一行人抵達中山國小時，受到新竹縣長邱鏡淳及中山、上館、六家、大同、富興、關西六所國小棒球隊近百名球員熱烈歡迎。

　陳偉殷提醒球員投球時不能驕傲，下巴不要抬得太高，要收下巴以示謙虛，而且要注意手、腳和腹部的協調。

　小球員踴躍提問，中山國小學生陳炫榮問陳偉殷是否遇到過困難，如何解決？陳偉殷很親切的回答：「挫折人人都有，最重要的是面對當下，做好自己眼前正在做的事，例如：專心投好球，或向師長及同儕請教、討論。」　

　剛獲得中信杯三冠王殊榮的中山國小學生李主恩表示，希望練好打擊，將來在大聯盟與殷仔一較高下。

　得到冠軍戰MVP的古奇勳則說，希望長大後，能夠和偶像陳偉殷一樣作公益。投打俱佳的黃浩恩則說，他也要加強英語，才有機會站上大聯盟。

　圖說：旅美棒球好手陳偉殷，昨天在新竹縣中山國小指導棒球隊員投球姿勢與技巧，棒球隊隊員都表示收穫良多。圖片提供／中山國小
 
教部商借教師　立委憂影響學生受教權
川普赦免火雞
辛巴威總統辭職　結束37年獨裁
「社論」提振技職生榮耀感
保護白海豚　台電退離航道4.2公里
為兒童變魔術　阿公阿媽再圓夢
「新聞掃描」雲門總監林懷民　後年底退休
「新聞掃描」校園水痘群聚感染　一個月八起
第50屆國語日報杯全國桌球錦標賽
北市仁愛大贏家　至今三金一銀三銅
三年級男雙北市東湖稱王、女雙新北永和封后　桃市大有四年級男團逆轉摘金
桌球賽花絮
陳偉殷指導球技　竹縣小投手親近偶像
旋風球競技
APP群組領軍　彰縣創客教育爆火花
校園推減塑　高市陽明自製蜂蠟環保袋
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.