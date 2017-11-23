李榮茂／新竹報導



國泰基層棒球關懷公益活動，昨天在新竹縣中山國小登場。小球員目睹球星陳偉殷風采，都很興奮。



旅美棒球好手陳偉殷，昨天隨公益活動造訪新竹中山國小，除了致贈訓練關懷金給多次榮獲全國第一的中山國小棒球隊外，也透過分組投球練習，為中山等六所國小棒球隊球員講解投球基本觀念，並親自指導球員的投球姿勢與技巧，球員都表示受益良多。



中山國小棒球隊長林皓勳表示，能被心目中的大英雄指導球技很開心，希望將來成為和陳偉殷一樣優秀的國手。



陳偉殷一行人抵達中山國小時，受到新竹縣長邱鏡淳及中山、上館、六家、大同、富興、關西六所國小棒球隊近百名球員熱烈歡迎。



陳偉殷提醒球員投球時不能驕傲，下巴不要抬得太高，要收下巴以示謙虛，而且要注意手、腳和腹部的協調。



小球員踴躍提問，中山國小學生陳炫榮問陳偉殷是否遇到過困難，如何解決？陳偉殷很親切的回答：「挫折人人都有，最重要的是面對當下，做好自己眼前正在做的事，例如：專心投好球，或向師長及同儕請教、討論。」



剛獲得中信杯三冠王殊榮的中山國小學生李主恩表示，希望練好打擊，將來在大聯盟與殷仔一較高下。



得到冠軍戰MVP的古奇勳則說，希望長大後，能夠和偶像陳偉殷一樣作公益。投打俱佳的黃浩恩則說，他也要加強英語，才有機會站上大聯盟。



圖說：旅美棒球好手陳偉殷，昨天在新竹縣中山國小指導棒球隊員投球姿勢與技巧，棒球隊隊員都表示收穫良多。圖片提供／中山國小