李琦瑋／新北報導



國語日報杯全國國中小桌球錦標賽昨天進行第二天賽程。臺北市仁愛國小是目前最大贏家，至昨天為止共獲三金、一銀、三銅，劉于萍、謝昕融獲雙打、團體雙料冠軍。



仁愛國小今年陣容堅強，四年級女生組團體冠軍戰時，隊長劉于萍率先搶下第一點，第四點選手彭郁涵表示，比賽時有點緊張，才會在第四局一度戰成十比十，好險最後不用打到第五點就提前完賽。



三年級女生組雙打冠軍賽，由新北市永和國小李卉妮、賴思穎與臺北市仁愛國小B隊的陳韋馨、楊常莉對戰，兩隊實力相當，戰滿五局，前兩局由仁愛國小以二比零領先，第三局李卉妮、賴思穎發現對手的正手攻擊較弱，開始猛攻對方弱點，最後連贏三局逆轉勝。



三年級男生組雙打冠軍賽由臺北市東湖國小兩組對戰，由楊昊勳、程品雋直落三奪冠，許嘉辰和林壑恩獲亞軍，四人都是第一次在全國賽中獲得名次。



四年級男生組團體冠軍戰，由桃園市大有國小對上強隊臺北市雨農國小，一開始雖失去兩點，但最後三點逆轉勝。教練張順傑說，這批團隊從二年級開始培訓，去年越級參賽得第五名，經過一年密集訓練，今年大小賽事全奪冠，連六冠。



圖說：國語日報杯桌球賽國小三年級男生組雙打由臺北市東湖國小程品雋（右圖右）、楊昊勳（右圖左）奪冠；三年級女生組雙打由新北市永和國小賴思穎（左圖左）、李卉妮（左圖右）奪冠。攝影／高修民





昨日戰績

●三年級男生組單打

第一名 新竹縣松林國小 何少汯

第二名 臺北市吉林國小Ａ張睿煬

第三名 臺北市市大附小 程弘宇

第三名 新竹縣松林國小 蔡易樺

●三年級女生組單打

第一名 高雄市南成國小 蔡佳靜

第二名 臺南市信義國小 陳忞昕

第三名 臺北市仁愛國小Ａ趙溥瑄

第三名 新北市義學國小 方賴慧

●三年級男生組雙打

第一名 臺北市東湖國小 程品雋、楊昊勳

第二名 臺北市東湖國小 林壑恩、許嘉辰

第三名 新北市鄧公國小 張彧嘉、黃培祐

第三名 南投縣炎峰國小 莊博丞、許騰語

●三年級女生組雙打

第一名 新北市永和國小 賴思穎、李卉妮

第二名 臺北市仁愛國小Ｂ楊常莉、陳韋馨

第三名 臺北市仁愛國小Ａ陳鈺婷、周宣蓉

第三名 高雄市五甲國小 吳冠賢、鄭詠馨

●四年級女生組單打

第一名 新竹市東園國小 葉伊恬

第二名 臺北市雨農國小 賴郁蓁

第三名 新北市中信國小 梁羽芯

第三名 新北市永和國小 林姿妍

●四年級女生組雙打

第一名 臺北市仁愛國小 劉于萍、謝昕融

第二名 新北市新興國小 萬文茹、萬文鈺

第三名 臺北市濱江國小 張凱棋、黃薇蒨

第三名 臺北市仁愛國小 簡楚芸、高翊倢

●四年級男生組團體

第一名 桃園市大有國小

第二名 臺北市雨農國小

第三名 彰化縣大竹國小

第三名 新北市修德國小

●四年級女生組團體

第一名 臺北市仁愛國小

第二名 臺北市石牌國小

第三名 臺北市雨農國小

第三名 新北市永和國小



今日賽程

●四年級男生組單打、雙打決賽

●五年級男生組、女生組團體決賽