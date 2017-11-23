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第50屆國語日報杯全國桌球錦標賽
北市仁愛大贏家　至今三金一銀三銅
三年級男雙北市東湖稱王、女雙新北永和封后　桃市大有四年級男團逆轉摘金		 (2017/11/23)
 

　李琦瑋／新北報導

　國語日報杯全國國中小桌球錦標賽昨天進行第二天賽程。臺北市仁愛國小是目前最大贏家，至昨天為止共獲三金、一銀、三銅，劉于萍、謝昕融獲雙打、團體雙料冠軍。

　仁愛國小今年陣容堅強，四年級女生組團體冠軍戰時，隊長劉于萍率先搶下第一點，第四點選手彭郁涵表示，比賽時有點緊張，才會在第四局一度戰成十比十，好險最後不用打到第五點就提前完賽。

　三年級女生組雙打冠軍賽，由新北市永和國小李卉妮、賴思穎與臺北市仁愛國小B隊的陳韋馨、楊常莉對戰，兩隊實力相當，戰滿五局，前兩局由仁愛國小以二比零領先，第三局李卉妮、賴思穎發現對手的正手攻擊較弱，開始猛攻對方弱點，最後連贏三局逆轉勝。

　三年級男生組雙打冠軍賽由臺北市東湖國小兩組對戰，由楊昊勳、程品雋直落三奪冠，許嘉辰和林壑恩獲亞軍，四人都是第一次在全國賽中獲得名次。

　四年級男生組團體冠軍戰，由桃園市大有國小對上強隊臺北市雨農國小，一開始雖失去兩點，但最後三點逆轉勝。教練張順傑說，這批團隊從二年級開始培訓，去年越級參賽得第五名，經過一年密集訓練，今年大小賽事全奪冠，連六冠。

　圖說：國語日報杯桌球賽國小三年級男生組雙打由臺北市東湖國小程品雋（右圖右）、楊昊勳（右圖左）奪冠；三年級女生組雙打由新北市永和國小賴思穎（左圖左）、李卉妮（左圖右）奪冠。攝影／高修民


昨日戰績
●三年級男生組單打
　第一名　新竹縣松林國小　何少汯
　第二名　臺北市吉林國小Ａ張睿煬
　第三名　臺北市市大附小　程弘宇
　第三名　新竹縣松林國小　蔡易樺
●三年級女生組單打
　第一名　高雄市南成國小　蔡佳靜
　第二名　臺南市信義國小　陳忞昕
　第三名　臺北市仁愛國小Ａ趙溥瑄
　第三名　新北市義學國小　方賴慧
●三年級男生組雙打
　第一名　臺北市東湖國小　程品雋、楊昊勳
　第二名　臺北市東湖國小　林壑恩、許嘉辰
　第三名　新北市鄧公國小　張彧嘉、黃培祐
　第三名　南投縣炎峰國小　莊博丞、許騰語
●三年級女生組雙打
　第一名　新北市永和國小　賴思穎、李卉妮
　第二名　臺北市仁愛國小Ｂ楊常莉、陳韋馨
　第三名　臺北市仁愛國小Ａ陳鈺婷、周宣蓉
　第三名　高雄市五甲國小　吳冠賢、鄭詠馨
●四年級女生組單打
　第一名　新竹市東園國小　葉伊恬
　第二名　臺北市雨農國小　賴郁蓁
　第三名　新北市中信國小　梁羽芯
　第三名　新北市永和國小　林姿妍
●四年級女生組雙打
　第一名　臺北市仁愛國小　劉于萍、謝昕融
　第二名　新北市新興國小　萬文茹、萬文鈺
　第三名　臺北市濱江國小　張凱棋、黃薇蒨
　第三名　臺北市仁愛國小　簡楚芸、高翊倢
●四年級男生組團體
　第一名　桃園市大有國小
　第二名　臺北市雨農國小
　第三名　彰化縣大竹國小
　第三名　新北市修德國小
●四年級女生組團體
　第一名　臺北市仁愛國小
　第二名　臺北市石牌國小
　第三名　臺北市雨農國小
　第三名　新北市永和國小

今日賽程
●四年級男生組單打、雙打決賽
●五年級男生組、女生組團體決賽
 
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