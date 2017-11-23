沈育如／臺北報導



立法院教育及文化委員會昨天審查教育部預算，針對教育部商借學校教師，以及許多大專院校科系設英語畢業門檻「外包」給測驗單位，立委提出質疑。教育部表示，未來會視教育業務，逐步降低商借教師人數；同時行文給各校，要求不能用單一英檢成績作為畢業門檻。



在提升英語教學的「辦理教育綜整工作」科目，原編列預算一千一百一十七萬元。立委柯志恩表示，大專院校將英語畢業門檻制度外包，很多大學教師不滿，頻頻向她反映。她要求教育部檢討，並將相關預算凍結一百萬元。



教育部高教司長李彥儀說，已行文給各校，要求不能用單一英檢成績作為畢業門檻，而是針對提升學生英語能力，規畫完整課程計畫。



有關商借教師方面，教育部在一般行政「人員維持和基本行政工作全維持」編列超過六億元。柯志恩表示，教育部已同意逐步檢討商借教師，但在文書處理、報稅事務等人事費高達三千多萬元，實在太多，最後減列兩百萬元。



「人員維持」編列預算超過五億元，立委蔣乃辛擔憂，教育部商借學校教師負責行政業務，會影響學生受教權，也會增加正式教師員額，預算最後凍結兩千五百萬元。



教育部國教署表示，國教署職員預算員額僅一百五十七人，人力明顯不足，需要借重商借教師的教育專業、學校行政等經驗。商借教師的工作，主要協助國教署推動十二年國教，以及高中以下學校的教育政策規畫、執行及督導等。商借期屆滿就會返回學校，不會影響教師員額。未來也會視教育業務，逐步降低商借教師人數。