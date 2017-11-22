阮筱琪／新北報導



第五十屆國語日報杯全國國中小桌球錦標賽昨天進行三年級男女生組團體賽決賽，三年級女團冠軍為臺北市仁愛國小A隊，亞軍「大黑馬」新竹縣六家國小A隊則獲得隊史最佳成績。男團冠軍為異軍突起的南投縣炎峰國小。



三年級女生團體賽方面，長期發展桌球運動的臺北市仁愛國小，三年級女將來勢洶洶，第一點選手賴予晞攻勢凌厲，一開賽就壓著對手打，第一局打出一波八比一的攻勢，率先拉開比數；接著蘇語芹、周宣蓉也先後獲勝，以三比○奪得今年三年級女子團體后座。



賴予晞說，學校校隊平常一週訓練六天，不僅鍛鍊球技也訓練體能，每週都要跳繩、爬樓梯和側併步，練習腳步靈活度，為了比賽，日前特別練習發球搶攻，果然奏效。



亞軍新竹縣六家國小A隊先前從未打進國語日報杯決賽，這次僅登錄五名球員，全部上場，為學校取得最佳成績，陣中還有姐妹檔石函玉、石函右；石函右、羅夏禾今年才二年級，越級挑戰三年級組賽事，一路緊咬比分，表現可圈可點，裁判也說：「六家國小是大黑馬，要多注意！」



六家國小教練陳昀蔚、江冠逸表示，由桌球社團中挑選表現優異者進入校隊，參賽指導學生時都叫他們「放開打」，沒有想到成績這麼好，明年一定再來，誓言奪下冠軍獎座。



三年級男子團體冠軍是南投縣炎峰國小，隊長陳立峰說，對手實力很強，拉球尤其難反擊，但教練告訴他們「慢慢打，不要急」，平心靜氣就可以奪得勝利；陳立峰也說，學校很久以前曾經獲得國語日報杯團體賽事佳績，這次算是代表學校重返榮耀。



圖說：國小三年級女生組團體賽，由臺北市仁愛國小A隊奪冠。圖為仁愛蘇語芹擊敗新竹縣六家國小A隊。攝影／高修民





■昨日戰績

三年級男生組團體

第一名 南投縣炎峰國小

第二名 宜蘭縣宜蘭國小A

第三名 新北市鄧公國小

第三名 新竹市虎林國小

三年級女生組團體

第一名 臺北市仁愛國小A

第二名 新竹縣六家國小A

第三名 新北市厚德國小

第三名 高雄市中山國小



■今日賽程

‧三年級男生組單打、雙打決賽

‧三年級女生組單打、雙打決賽

‧四年級男生組團體決賽

‧四年級女生組單打、雙打及團體決賽