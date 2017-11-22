護理師四年前已適用《勞基法》，卻更在意這次《勞基法》修法。舉凡鬆綁工時可連續工作十二天、加班工時延長至五十四小時、輪班間隔縮短為八小時，將使醫護員無法充分休息，威脅民眾健康權益，護師醫療產業工會要求行政院撤回修法。而護理師因過度勞累，全國雖有二十六萬領有證照者，卻逾十萬人不願執業，修法後恐流失更多人力，危及醫護安全。



醫師至今仍未納入《勞基法》，也不能組織企業工會，勞動保護不如護理人員。醫院荒謬的說詞：救人是神聖的工作，限制每天工作八小時，若開刀一半要下班怎麼辦？因此堅決反對，但這是不會發生的事。衛福部越俎代庖聲稱在《醫療法》中納入《勞基法》各項保障即可。然而衛福部既非勞動主管機關，無勞動檢查和處罰職權，球員又兼裁判，旨在袒護醫院利益，難讓醫師信服。



勞工的定義：凡勞心或勞力，而領受薪資的都是勞工。除了應受《勞基法》保障，並享有組織工會、締結團體協約及團體爭議等權利。先進國家已施行半個世紀，如我國仍排除醫師勞動人權者，誠屬罕見。



醫院不僱用足夠醫護人員，依賴長工時賺取利潤。原本醫師是社會崇高的職業，而今遭到如此不平等的虧待，將使優秀人才卻步，醫療水準恐日趨低落，不利新傳染病防治及國民健康的維護。蔡英文總統應落實競選承諾，及早讓醫師適用《勞基法》。