參賽規模歷年最大 計18縣市226校820隊 少年、青少年國手近40名

阮筱琪／新北報導



第五十屆「國語日報杯全國國中小桌球錦標賽」昨天在新北市樹林體育園區板樹體育館開賽，展開一連七天的精采賽事；由於今年屆滿五十周年，特地擴大舉辦規模，增加國小三年級組。今年總計有十八個縣市、兩百二十六所學校、八百二十支隊伍、三千五百八十八名選手參加；參賽校數、隊數及選手人數再創歷史新高。



今年各隊實力堅強，高手如雲，有近四十名少年、青少年國手參賽，包括少年國手男女排名第一的張家皓、鄭樸璿，以及十五歲青少年國手排名第二的黎昕祐等，競爭激烈，將各自為學校爭取最高榮譽。



國語日報社長李碧霞開幕致詞時表示，國語日報社除了注重語文教育，也致力推廣桌球運動，桌球賽舉辦五十年來培育無數好手、教練；今年國語日報也推出桌球賽系列專題，敘述桌球賽五十年來的歷史和展望。李碧霞說，許多參與國語日報杯的選手都成為國手，再擔任教練；國語日報杯將一代傳一代，讓更多選手發光、發熱。



新北市副市長侯友宜昨天也到場，並和社長李碧霞共同開球。侯友宜讚許國語日報社培養無數傑出選手，並表示「打球是一件開心的事」，期勉大家養成運動的嗜好，並從競賽中訓練如何面臨挫折和困難、找尋勝利。



新北市體育總會理事長黃志雄則讚許國語日報杯桌球賽是培養選手毅力、提升技巧的舞臺，他也鼓勵選手以「平常心」打球，並用最好的心情贏得賽事。



圖說：第五十屆「國語日報杯全國國中小桌球錦標賽」昨天開打，新北市體育總會理事長黃志雄（後排左起）、新北市體育總會桌球委員會主任委員邱明昭、新北市副市長侯友宜、高雄市體育會桌球委員會主任委員黃鐘龍、國語日報社長李碧霞，與新北市新興、鄧公國小桌球隊球員合影。攝影／高修民





相關新聞刊第15版