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苗縣四校新建幼兒園 (2017/11/21)
 

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兒童權利公約　民團促納入課綱
家庭生活權、教育權、健康權、表意權沒被重視
臺灣兒少生活滿意度　比國際平均低
梅克爾組聯合政府 難產
「社論」教育國際化仍須努力
校園霸凌兩成誤判　中山：訓練可提升霸凌辨識度
象山共融式二代公園啟用
招聯會：不會發生零分上大學
北市七醫院　室內細菌濃度超標
響應兒童人權日　雄女集資助弱勢兒上學
彰顯生命韌性　30身心障礙者獲桃市表揚
苗縣四校新建幼兒園
磨破皮仍不鬆手　中市圳堵拔河隊六連霸
為大露營暖身　高市童軍小記者訪范巽綠
愛要即食　嘉市大同為弱勢家庭募物資
 
　
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