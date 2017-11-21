陳景清／高雄報導



每年十一月二十日是「世界兒童人權日」，高雄女中學生昨天發動集資助弱勢兒童維護教育權活動，支持臺灣世界展望會「資助兒童計畫」，並設計泰緬交界美斯樂地區十六歲女孩娜洽雅（Natchaya）人形立牌，與學生一起上課，象徵雄女學生與娜洽雅站在一起，支持娜洽雅上學。



雄女校長黃秀霞表示，活動進行第一天就募集了新臺幣五萬零四百元，可幫助六名兒童一年的教育費。



雄女一年十三班學生卓英睿表示，與娜洽雅一起上課的感覺很特別，因為平常不會有其他國家的學生出現在班上，雖然只是人形立牌，但娜洽雅好像真的在班上和她們一起念書學習，同學都很高興能有這樣的體驗，也因為這樣，大家更認同臺灣世界展望會的資助兒童計畫，幫助其他國家的貧窮小朋友，讓他們也有上學的機會。



二年十三班學生朱玓說：「在臺灣，我們接受義務教育，上學好像是天經地義的事，可是有一些國家的兒童沒有機會到學校，因此這段時間我們賣力的宣傳，希望能令更多人伸出援手，讓更多娜洽雅開心去上學，將來好好實踐自己的夢想。」



臺灣世界展望會南區辦事處主任陳雅玲表示，看到雄女學生賣力參與資助兒童計畫，以團體方式資助兒童，非常感動。



圖說：高雄女中學生把泰緬交界美斯樂地區十六歲女孩娜洽雅人形立牌（右）放在教室裡，象徵支持她上學。攝影／陳景清