陳景清／高雄報導



面對臺灣各類校園霸凌事件，教師是否皆能準確辨識不誤判？中山大學研究團隊針對全國中小學教師的校園霸凌辨識情形進行研究，發現校園霸凌事件的正確辨識率約八成，仍有兩成案例遭誤判，像是將校園霸凌誤認為一般衝突事件，或將一般衝突事件誤判為霸凌事件。經過實驗證實，接受霸凌辨識訓練確實能提升教師對校園霸凌的正確辨識度，研究結果登上《亞太教育研究者》國際期刊。



中山大學教育所暨師培中心助理教授陳利銘、鄭雯及博士生宋宥賢等人組成研究團隊，以五百三十二名中小學教師為研究對象，結果發現，接受辨識訓練組的教師，對於疑似霸凌事件的正確辨識度顯著提升，從八成提升至九成。



陳利銘表示，要判斷衝突是否為霸凌事件，可依據世界衛生組織調查校園霸凌事件時，所採用的三大特徵要件，包括惡意的傷害行為、勢力失衡（大欺小、多欺少、強欺弱）及重複發生。研究證實接受霸凌辨識訓練的確能提升教師對校園霸凌的正確辨識度，據此強烈建議教育行政機關「至少要讓反霸凌因應小組的成員接受辨識訓練」，以降低誤判的可能。



鄭雯提到，僅提供校園霸凌定義給教師，似乎無助提升教師對霸凌的正確辨識率，較理想的方式仍是要廣泛推廣校園霸凌辨識訓練。