阮筱琪、李琦瑋／臺北報導



《兒童權利公約》首次國家報告國際審查會議，昨天舉行開幕式，在為期五天的審查會議中，五名國際兒權專家擔任審查委員，就我國兒童人權、健康及福利等議題，與政府代表、非政府組織（NGO）及兒少代表對話，了解我國落實《兒童權利公約》的現況。



蔡英文總統表示，兒童最佳利益是國家關切的優先議題，未來政策將著重維護弱勢兒少，優先幫助他們回到隊伍中。



審查委員主席Doek讚許這次會議中，臺灣NGO將回應審查委員的問題清單，以及有兒少代表進行對談，這都是全球創舉，未來也會帶回參考。



審查委員昨天提出的問題包括臺灣監察院能否保障兒少人權；處理司法兒少問題的法官，是否前往矯正機構了解狀況；教師、兒少是否有充足的兒權知識等。



立委尤美女回應，監察院只監督政府，並沒有主動針對制度、教育等進行改革。因此，不少兒少團體呼籲建立兒少人權專責機構。矯正機構若有官員、法官及立委前往，會美化真實樣貌，目前則是由NGO進行訪問。



立委李麗芬補充，教師應具備兒權知識；學生方面，教育部在一○八課綱中，才規定課程中必須有科技、人權、海洋及性別平等知識，目前確實要再努力。



臺灣人權促進會祕書長邱伊翎說，無國籍兒少、兒少工作未受保障，呼籲審查委員敦促政府調查童工問題。



家扶基金會執行長何素秋提出八大訴求，期盼政府從政策面和立法面著手。訴求包括《兒童權利公約》應納入各級學校課綱；成立兒童權利小組；設置獨立行使調查職權的兒童人權委員等。



圖說：蔡英文總統（右五）昨天出席「兒童權利公約首次國家報告國際審查會議」致詞，並和出席會議的學者專家合影。攝影／高修民





相關新聞刊第15版