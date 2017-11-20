今天是國際兒童人權日，照理我們社會應欣喜慶祝完整的幼兒照護、周全的幼兒托育政策、兒童遊戲權的創新設計，以及專責兒童人權機構的設置等，但是我們看到的卻是，生育照護及少兒幼人權的維護和促進，廣度、深度和速度都明顯不足，是生育率降到百分之一以下的少子化危機重要成因，民眾不敢生、不願生。



少子化對社會國家的嚴重衝擊，朝野都了解，政府也將它定位為國安問題，而我們緊鄰的日本，更進一步視為國難問題。首相安倍晉三於九月底解散眾議院進行改選，理由就是為因應北韓飛彈威脅和少子化兩大「國難」。



獲得連任的安倍也確實劍及履及，針對高齡少子化社會，日前推出提高消費稅建立全世代社福政策，核心政策聚焦在幼兒照護，包括低收入家庭零歲到兩歲幼兒相關費用全免，三歲到五歲幼兒免費托育，提高生育補助及生育假等，目的就在鼓勵年輕一代敢生、願意生。



日本從一九八○年代後，生育率急遽下降，政府成立超部會級的「少子化對策部」，引導社會勇於生育的共識，生育率早已回升到百分之一點三以上，仍視之為國難，而推動強化生育。臺灣新生嬰兒近年來已降到每年二十萬以下，對生源、兵源、勞動人力、社會經濟的影響極為巨大，提高生育不再是口號，而是社會存續關鍵，應效法日、法、德及北歐作法，在維護生育權和少兒幼人權上，從速推出具體而有效的全盤政策。