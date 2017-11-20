李琦瑋、阮筱琪／臺北報導



明年起，大學考招將有新制，大學招生委員會聯合會日前決議，一百零七學年度起將刪除「學測一個科目為零級分，不得參加個人申請」的限制；一百零八學年度起，全面調降學測採計學科數，考生參加繁星推荐、個人申請等招生管道，採計學測成績的科目數最多為四科；一百零八學年度起學測從必考改為選考，考生報名的音樂、美術與體育等術科校系，如不參採學測成績，就不必參加學測，可僅憑術科成績參加繁星計畫或個人申請入學。



一百零七學年度新制，適用對象為目前就讀高三的學生；一百零八學年度新制則適用於目前的高二學生。



臺灣大學副教務長張耀文表示，不必考學測就可申請大學的制度，可能造成中後段學校為了爭取學生，而讓越來越多的校系不採計學測成績，到時學生素質恐令人憂心；如果以後繁星和申請可完全不考學測，學生報考指考的意願也會降低，指考管道必然萎縮。



招聯會執行祕書戴念華強調，目前只有極少數特定一兩個術科校系的考生不用考學測，其餘一般校系依照簡章規定，仍然必須至少設一科為檢定，與現行作法並無差異，大學還是有適性選才、控管品質的機制存在。



臺北市南湖高中校長董家莒指出，不是所有學生都是前三志願，招聯會新制對中間程度的學校學生有幫助，也體現多元入學的目標。至於新制改為只要校系採計的學測科目總級分不是零級分，個別科目零級分仍可參加甄選，董家莒說：「總級分要拿零級分不大可能，不必擔心學生在高中端學習不認真。」



針對術科校系可不參採學測成績，董家莒認為這對具有個人專長的學生有利，「術科能力較好的學生也希望念好的大學，學科、術科都不會偏廢，學生自己會衡量斟酌，不必擔心。」