‧攝影家獵懸日

陳景清

繼農曆大年初一，高雄市青年路上出現「懸日」奇景後，今年第二次懸日在本月十二日下午五時十六分在青年路上再度出現，吸引眾多攝影愛好者捕捉美景。

高雄市觀光局長曾姿雯表示，「懸日」奇景自美國紐約曼哈頓開始瘋傳，指的是太陽下山時，恰巧落在兩棟玻璃帷幕大樓之間，夕陽餘暉把街道渲染成金色童話大道，給人如電影般的奇幻感受。

十二日，市府特別在青年路上，民權路和光華路中間路段快車道封路管制，以便讓市民及攝影愛好者捕捉與欣賞美麗「懸日」。



‧新北市民廣場紳士有約

楊惠芳

雕塑大師朱銘的作品〈紳士〉，怎麼從北海岸的朱銘美術館中成功脫逃，出現在水泥森林中呢？

原來新北市政府教育局今年首度與朱銘美術館合作，將大師朱銘人間系列雕塑品紳士從朱銘美術館移到市民廣場，邀請市民就近欣賞，感受〈紳士〉的魅力！

朱銘的「人間系列」是以人間百態為主題的系列創作，以簡單的線條和五官，生動的描繪出人間的多樣性及動態美感，其中〈紳士〉作品中，八個都穿著西裝，撐著傘，圍著圍巾。

看來相似的八名紳士，如果仔細觀賞，會發現每座雕像都有屬於自己的身材特徵，戴著細節不同的小飾品，富饒生趣。這些彷彿是來城市工作的通勤族，將北海岸的秋天氣息也一併帶來市民廣場了。



‧書法線條衣衫飄逸

楊惠芳

當書法家董陽孜與服裝設計師跨界合作，行雲流水般的書法線條，透過細緻的織布工藝及創新的紡織技術，將文字藝術中的書法靈動感，化為穿上身的線條，即使是木頭模特兒都變得充滿靈動感，好像在跳舞，令人目不轉睛。



‧諸葛四郎跳上臺

高修民

「諸葛四郎與魔鬼黨，到底誰搶到那支寶劍？」是早年家喻戶曉的歌曲〈童年〉的歌詞，今年正逢《諸葛四郎》問世六十周年，紙風車劇團將《諸葛四郎》搬上舞臺，重新詮釋漫畫風貌。



‧木乃伊性別檢查

高修民

國立故宮博物院與大英博物館合辦古代生活特展，圖中來自哈瓦拉的兩歲木乃伊手持玫瑰，原本被視為女童，最近經電腦斷層掃描，發現是男童。