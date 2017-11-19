報導／吳啟綜



明年赴俄羅斯參加世界杯足球賽的三十二支球隊已經確定。曾勇奪四屆世界杯冠軍的義大利慘遭淘汰，是六十年來第一次無緣世界杯會內賽；瑞典、丹麥、瑞士、克羅埃西亞、澳洲、祕魯則擠進末班車。



世界杯足球賽資格賽分六大地區進行，扣除篤定晉級的第一輪各分組前幾名，還有六個席次，因此舉辦附加賽。歐洲附加賽由八個國家搶四個席次；跨洲附加賽由四國搶兩席。



附加賽採主客場兩回合淘汰制。歐洲附加賽中，瑞士兩回合以總比分一比○，擊敗北愛爾蘭；克羅埃西亞四比一力克希臘；丹麥五比一勝愛爾蘭；瑞典一比○勝義大利，晉級會內賽。而瑞典與義大利之爭的第一回合，義大利在自家遭瑞典以○比○逼和，第二回合到瑞典，義大利○比一敗陣，於是無法進入世足會內賽。



這是義大利繼一九三○年、一九五八年後，第三次無緣世足會內賽。三十九歲義大利傳奇門將布馮，落淚告別國家隊，他說：「很遺憾，我在國家隊的最後一場球，竟以淘汰告終。」他也無法締造六度參與世足會內賽的紀錄。義大利總教練溫杜拉，在賽後遭到開除。



丹麥與愛爾蘭之戰，第一回合雙方○比○；第二回合，丹麥的艾利克森上演帽子戲法，以五比一大勝愛爾蘭。丹麥上一屆錯失機會，這次成功晉級，是隊史第五次晉級。



北歐軍團在這次世界杯資格賽表現突出，冰島、瑞典、丹麥都順利闖進會內賽決賽，洗刷上屆世界杯沒有任何北歐國家參賽的恥辱。



以前北歐軍團在世界杯有不錯的成績，瑞典還曾在一九五八年獲得亞軍，丹麥則曾在一九九八年闖進八強。冰島在去年歐洲杯扳倒英格蘭等列強闖進八強，今年是第一次打進世界杯會內賽。



跨洲附加賽部分，澳洲與宏都拉斯的第一回合，在宏國戰成○比○，第二回合移師雪梨，澳洲靠著客隊下半場奉送烏龍球，以及隊長耶迪納克兩度罰進十二碼球，以三比一揚威主場，連四屆殺入世界杯。



祕魯對紐西蘭之戰，祕魯以主客兩回合共計二比○勝出，搭上俄羅斯世足賽末班車，相隔三十五年重返世界杯。



這一屆遭淘汰的熱門強隊不僅義大利，還有荷蘭、美國、智利。三十二支隊伍將被分為八組，每組四隊，將於十二月一日在莫斯科克里姆林宮抽籤分組。



官方用球亮相 致敬電視巨星



俄羅斯世界杯明年六月才開戰，但官方指定足球「Telstar 18」已搶先亮相。這款足球是向一九七○年墨西哥世足賽第一款黑白配色足球「Telstar」致敬，內置晶片能用於手機連線，從而取得定位等多項數據。



Telstar是世足賽第一個使用五角黑白相間設計的球，名稱源自於「Star of Television」（電視巨星），因當年世界杯第一次採電視直播，黑白配色的足球在黑白電視中更鮮明突出。



Telstar 18以環保材質製造，保留了上一屆世界杯比賽用球「Brazuca」（巴西榮耀）的精華，球面有金屬感塗裝和幾何紋理。阿根廷球星梅西測試新球後說：「我喜歡這顆球的設計、顏色和它的一切。」