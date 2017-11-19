

中國雙十一購物節起源於二○○九年，原為電商業者的行銷活動，拜網路科技創新之賜，現已成為全球網購族的年度盛會。光是阿里巴巴旗下的購物網「天貓」，今年就吸引了兩百多國的企業、消費者參與，成交金額超過新臺幣七千七百億元，再度刷新全球單日零售的紀錄。



正當大家對中國的電商發展速度及規模讚嘆不已之時，非政府組織「自由之家」在十一月十四日公布「二○一七網路自由度報告」，在評比的六十五國中，中國是操控網路訊息最嚴重的國家，且自由度已經連續三年墊底。



網路普及澈底改變人們的生活。互聯網打破時間空間界限，串起商務供應鏈，讓全球成為同一個購物市場，因而能締造雙十一的驚人紀錄。除了改變經濟形態，網路也在許多國家的政治發展扮演關鍵角色，例如二○一一年阿拉伯之春，即是透過社群媒體突破傳統媒體封鎖，掀起革命浪潮。



中國擁有七億以上的網路使用者，是全球最大的網路群體。中國政府一方面鼓勵企業、大眾善用網路力量，創造龐大經濟利益；另一方面卻忌憚網路訊息的流通，以各種手段控制言論，如立法要求使用者實名註冊、封鎖特定敏感詞、甚至拘禁在網路上鼓吹民主化的人士。



網路加快全球化的速度，但世界真的被抹平了嗎？從中國網路特有的政治、經濟分離模式來看，期待網路加速全球民主化，需要更多努力，也仍有一段路要走。