陳景清／高雄報導



「收養孩子的過程，也讓女兒學會體貼、關懷、分享，整個家庭有正能量。」寄養家庭石錦祥、陳慧妏夫婦說。高雄市社會局為了感謝寄養家庭對遭受家暴、虐待及無依兒少的付出和關懷，昨天舉辦「寄養家庭授證暨表揚典禮」，表揚資深寄養家庭四十三戶，並授予一百六十九戶寄養家庭一百零七年許可證書。



「當初只是想給女兒一個玩伴，結果感受到施比受更有福的快樂，一加入寄養家庭就是二十五年。」來自岡山的石錦祥、陳慧妏夫婦笑著說，二十五年來他們從未間斷的收養了三十三個孩子，最讓他們有成就感的是「阿宏」，他到石家時就讀大班，是個調皮搗蛋的孩子，在石家一住就是三年八個月。當「阿宏」十八歲時，還回來找石家夫婦，直到現在都有聯絡。



「憑著一股傻勁，給寄養童一輩子的承諾，其中不乏身心障礙、過動、發展遲緩的孩子。」林宜榮、張麗美夫婦擔任寄養家庭也有二十五個年頭，照顧過三十七名寄養童。



張麗美原本擔任保母工作，為了全心投入寄養照顧服務，捨棄工作，她說：「阿華最讓我難忘，她來到我家時，是一千多公克的早產巴掌仙子，也是後天免疫缺乏症候群的愛滋寶寶，但是在我悉心照料下，恢復了生命能量，平安快樂長大。」



現在阿華二十三歲了，雖智能障礙，但她租屋、打工自食其力，只要休假，都會回來探望林宜榮、張麗美夫婦。