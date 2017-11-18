陳中興／桃園報導



「成為玩具醫師，不但學會修理玩具，還能了解許多機械構造與原理。」桃園市復旦國小六年級學生陳昀說，在學習修理汽車玩具的過程中，吸收很多交通知識。



桃園市教育局昨天在平鎮區復旦國小，為文山、復旦、霞雲三校一百多個學生舉辦「小小玩具醫師魔法學院」結業儀式，桃園市長鄭文燦親自授予三校代表證書，並檢驗成果。



被市長抽到回答「內輪差」問題，復旦國小學生陳昀從容的回答：「卡車及巴士轉彎時，輪子外側車輪轉圈的角度比內輪大，所以，我們要走在人行道上，避免被車擦撞。」



文山國小學生晏琮恩及陳鯖琇，則被市長抽中，示範上車、下車時正確的開車門方式；霞雲國小學生林羽萱和田承軒，也在市長面前拆卸大玩具車的車輪，展現維修玩具的功力。



從今年九月開始，三校都已舉辦過「小小玩具醫師魔法學院」研習活動，昨天學生也在復旦國小禮堂，修復臺灣玩具圖書館協會提供的回收、損壞玩具。



現場只見學生先把桌上待修的玩具，用起子轉開螺絲釘，再將零件一一拆下檢查，待確定損壞原因後，再向玩具醫師馮寶安索取電池或其他替代零件，完成修復工作。



霞雲國小主任史曉春說，透過「玩具醫師」的訓練，學生學會動手進行簡單的維修，不但讓損壞的玩具可以再利用，也養成珍惜玩具的好習慣。學生晏琮恩說，成為玩具醫師很有成就感，因為幫別人修玩具時，自己也很快樂。



圖說：桃園市長鄭文燦（左一）與學生共同進行玩具維修。攝影／陳中興