報導‧攝影／陳壁銘



在桃園「藝桃趣文創基地」工作室內，雷曉臻一針一針的用羊毛氈戳出擬真波羅麵包，唯妙唯肖的程度，令人大開眼界。一般人戳羊毛氈，是將它戳硬，再塑形成立體的卡通人物或貓狗動物，雷曉臻反其道而行，用針戳出一個個有柔軟度的古早味麵包，粉絲直誇她是羊毛氈界的「吳寶春」。



今年三十六歲的雷曉臻，高中畢業後沒考上想念的大學學系，因父親是職業軍人，她就跟隨父親的腳步，報考軍事學校。擔任海軍士官十六年後，只剩四年就可領終身俸，她卻決定申請退役。



雷曉臻的父母親原本不支持她這個決定，直到她將羊毛氈作品貼上臉書，吸引上千人按讚後，父親的態度才軟化，進而轉為支持，還鼓勵她說：「趁年輕，勇敢去創業。就算你再撐四年，到了可領終身俸的年紀，最後也只剩下終身俸而已。」



六年前，雷曉臻上市集，看到一個用羊毛氈戳成的蘿蔔，覺得很厲害又新奇，於是上網找圖片和相關影片，學習製作羊毛氈。第一個成品是一隻狗玩偶，但她覺得成品外觀不夠好看，讓她感到挫敗，因此不再鑽研；三年後，她上網看到羊毛氈戳成的卡通人物，又激起她的興趣，因此開始從事羊毛氈工作。雷曉臻先從卡通人物入手，後來陸續有摩托車、黑膠唱片和復古人物的各種作品。



說起做擬真古早味麵包的緣由，雷曉臻說，在一次羊毛氈師資鑑定中，一名美術教師告訴她：「所謂風格，就是從你喜歡的事物開始！」這句話讓她開始思索喜歡什麼事物，因而想起小時候住眷村，每到下午四點半，就有小發財車穿梭巷弄賣麵包，小朋友都搶著買，啟發她做古早味麵包的動機。她希望一針一針用心戳出的，不只是能賣錢的羊毛氈玩偶，還能讓人看到富有人情味和記憶的臺灣在地文化。



羊毛氈波羅麵包這麼做

1.用針將羊毛戳出麵包雛形。

2.利用深淺顏色的羊毛，製作出麵皮的顏色。

3.用針上戳出麵包格子形狀。

4.羊毛氈波羅麵包和實品比較，難分真假。



圖說：雷曉臻在粉絲心中，是羊毛氈界的「吳寶春」。