沈育如／臺北報導



交通部金安獎昨天頒獎，共十五所績優學校獲表揚，其中彰化縣信義國民中小學位在高速公路交流道附近，對學生上下學安全是一大威脅，校方結合教師、家長志工、警察、校園保全等眾人之力，守護學生安全；校方也把交通安全融入課程和活動，例如舉辦集點換獎品，讓學生戴安全帽的比率，從五成提高到八成。



信義國民中小學共有九個年級，全校師生上千人，學生上下學時段不一樣，加上附近的大馬路口高達七個，校長曹建文表示，光是導護志工就超過六十人。



除了完整的交通導護網絡，信義國民中小學也把交通安全納入課程，各年級都有不同主題，例如低年級是認識校園附近的交通號誌，國中部則進階到數學課計算車輛內輪差，讓學生掌握與車輛保持安全距離。



同樣獲得金安獎績優學校的臺北市華江國小，校園附近不僅車流量大，巷弄也多，不一定都有紅綠燈，校方結合社區、家長力量，組成導護團隊，校長張禎娟說，很多導護志工是學生的阿公、阿媽，他們清晨來學校運動後，就直接「上工」，到路口維護兒孫安全。



華江國小把交通安全納為學校的校本課程，一到六年級各有不同主題，例如五年級是「交安行動家」，學生透過AR虛擬、遙控車等載具，體驗開車族的行駛狀況，更了解如何保護自身安全。

