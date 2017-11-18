阮筱琪、吳啟綜／臺北報導



我國下週一將展開《兒童權利公約》國家報告國際審查會議。由臺灣少年權益與福利促進聯盟、勵馨基金會等三十個民間兒少團體組成的「兒童權利公約民間監督聯盟」，昨天在總統府前，呼籲政府加速具體落實《兒童權利公約》，蔡英文總統須回應九大訴求，該聯盟並發起「一人一信，呼籲總統捍衛兒少人權」的行動。



兒少團體提出的九大訴求，包括十八歲投票權、兒少參與決策權、減輕學貸壓力保障勞動權、拒絕校園體罰、反霸凌、遠離受虐家暴、捍衛學習自主權、兒童遊戲權、校園情感教育。



客家電視臺兒童節目《小O事件簿》的小記者，昨天也發表蒐集自全臺偏鄉的兒少困境，例如臺東蘭嶼椰油國小學生說，蘭嶼只有一間衛生所，希望能蓋醫院；彰化中輟生說，偏鄉公車班次太少，沒有技職升學管道；嘉義新住民第二代表示，希望新住民文化受重視。小記者官愛說：「我們沒有投票權，但政府不該一味為兒少訂定大人以為的福利，而是應該要讓我們自己發聲。」



臺少盟祕書長葉大華說，兒少預算占政府整體預算不到百分之三，建議提高至百分之五，並設立兒少專責單位及獨立的兒童人權機構。



臺灣人權促進會副祕書長施逸翔表示，政府代表下週參加會議時，應誠實回答國際專家的問題。有關臺灣兒少人權，尤其是社會非常邊緣的兒童，例如無國籍兒童、矯正機構少年的處境，離《兒童權利公約》的標準很遠，政府應誠實面對兒少人權的處境，才知如何改進。



司法院指出，一百零七年度起，支應每名受安置兒少的安置輔導經費，每月費用下限將從原有一萬八千元左右提高至兩萬一千元。



圖說：兒少團體發起「一人一信，呼籲總統捍衛兒少人權」的行動。攝影／阮筱琪