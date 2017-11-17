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奧林匹亞選手表現佳　獲總統表揚 (2017/11/17)
 

　沈育如／臺北報導

　我國今年派出二十七名學生參加國際奧賽，抱回十五面金牌、十一面銀牌及一面銅牌，另有十八名學生參加亞太數學及亞洲物理奧林匹亞競賽，贏得三面金牌、三面銀牌、九面銅牌與三面榮譽獎。教育部昨天上午舉辦頒獎典禮，蔡英文總統下午接見參賽師生，以表揚獲獎學生的優異表現。

　國際間為推動科學教育，自一九五九年起每年舉辦各種中等學校數理學科的奧林匹亞競賽，我國從一九九一年開始參賽。

　教育部表示，今年參加亞太數學、亞洲物理，國際數學、物理、化學、生物、地球科學及資訊奧林匹亞競賽，除國際資訊按往例沒有國際排名以外，國際物理、化學、生物及地球科學，近三年臺灣學生的平均排名都在前五名。

　此外，在泰國舉辦的國際化學奧賽，共有七十六個國家，兩百九十七名學生參賽，臺灣四名代表學生各獲一面金牌，國際排名第一；其中今年唯一一個參加國際賽的女學生、目前就讀臺中一中的葉遠蓁，更榮獲個人世界排名第二的佳績。

　在英國舉辦的國際生物奧賽，臺灣四名代表學生也全數獲金，其中以就讀建國中學的劉濬維表現最佳，獲個人世界排名第六。

　蔡總統接見師生時表示，參賽學生和來自世界各國的選手競爭，能沉著應戰，發揮平時累積的實力，「是臺灣的驕傲，也是臺灣不可或缺的人才」，她特別提到葉遠蓁在化學獎個人排名世界第二，證明女性在科學領域表現一樣出色。
 
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