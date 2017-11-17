關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
「社論」打造世界一流大學　要多少錢？ (2017/11/17)
 

　面對近幾年在全球大學排名節節敗退，臺灣大學前校長李嗣涔日前在該校八十九周年校慶接受媒體訪問時語重心長的說，我國高等教育資源如果不能集中，而是平均分配，臺大在經費不足的情形下，很難打世界杯，成為國際一流大學。

　英國泰晤士報高等教育特刊或英國高等教育調查公司等國際評比機構公布的全球或亞洲最佳大學排名，雖被認為調查不夠周延或過度商業化，但國內各大學因教育部楬櫫邁向全球百大、追求世界頂尖目標，對於爭取更好排名無不趨之若鶩。臺大身為我國大學龍頭，自然成為眾望所歸。

　無奈天不從人願！英國泰晤士報高等教育特刊前陣子公布全球最佳大學最新排名，臺大卻下滑到第一百九十八名，尤其是科研成果和學術影響力兩項評比，較七年前下降八十三名；總排名更是近十四年最低。面對各界質疑，臺大相關主管近幾年的說詞都與李嗣涔口徑一致，除了推說巧婦難為無米炊，就提不出第二個理由。

　大家都喜歡把「錢非萬能，沒錢萬萬不能」掛在嘴上，卻沒想過「沒錢萬萬不能，有錢也不一定萬能」。過去十幾年政府財政雖然困窘，還是想方設法籌錢加碼投資高等教育，從追求學術卓越到邁向頂尖大學，每年動輒百億，臺大獲得資源遠比其他大學多。如果這樣不夠，總該說個數字，明確告訴國人，到底要多少錢才可以打造世界一流學府，而不是光喊錢不夠。
 
青少年自評國際觀　平均分數不及格
斐濟男童　促正視氣候變遷
地震影響　南韓升大學考試延期
「社論」打造世界一流大學　要多少錢？
體育精英獎遴選　戴資穎獲特別獎
北榮新研究　視力重建露曙光
北市耶誕找熊去
礦業法修正卡關　環團籲速送審
奧林匹亞選手表現佳　獲總統表揚
高市發探索護照　鼓勵學子戶外運動
各界熱心奔走　兩校體育館落成
做機器人協助長者　小學生獲國際肯定
世界一家親　屏縣瑞光展演多國文化
書香傳愛到新北安坑　獎勵閱讀小博士
南大實小獨立研究　三作品獲獎
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.