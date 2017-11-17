面對近幾年在全球大學排名節節敗退，臺灣大學前校長李嗣涔日前在該校八十九周年校慶接受媒體訪問時語重心長的說，我國高等教育資源如果不能集中，而是平均分配，臺大在經費不足的情形下，很難打世界杯，成為國際一流大學。



英國泰晤士報高等教育特刊或英國高等教育調查公司等國際評比機構公布的全球或亞洲最佳大學排名，雖被認為調查不夠周延或過度商業化，但國內各大學因教育部楬櫫邁向全球百大、追求世界頂尖目標，對於爭取更好排名無不趨之若鶩。臺大身為我國大學龍頭，自然成為眾望所歸。



無奈天不從人願！英國泰晤士報高等教育特刊前陣子公布全球最佳大學最新排名，臺大卻下滑到第一百九十八名，尤其是科研成果和學術影響力兩項評比，較七年前下降八十三名；總排名更是近十四年最低。面對各界質疑，臺大相關主管近幾年的說詞都與李嗣涔口徑一致，除了推說巧婦難為無米炊，就提不出第二個理由。



大家都喜歡把「錢非萬能，沒錢萬萬不能」掛在嘴上，卻沒想過「沒錢萬萬不能，有錢也不一定萬能」。過去十幾年政府財政雖然困窘，還是想方設法籌錢加碼投資高等教育，從追求學術卓越到邁向頂尖大學，每年動輒百億，臺大獲得資源遠比其他大學多。如果這樣不夠，總該說個數字，明確告訴國人，到底要多少錢才可以打造世界一流學府，而不是光喊錢不夠。