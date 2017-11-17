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青少年自評國際觀　平均分數不及格 (2017/11/17)
 

　沈育如／臺北報導

　國際間的政經局勢瞬息萬變，近年來，國際關注中國一帶一路、南海議題等，但根據金車文教基金會昨天公布的青少年國際觀調查顯示，半數青少年不知道這些議題，只有兩成能答出正確答案；如果為自己和國人的國際觀打分數，平均分數都低於六十分。

　這項問卷調查是金車基金會在今年九月，針對全國國高中、大專院校學生進行抽樣調查。結果發現，超過五成青少年認為，氣候變遷、貧富差距是全球最需要關注的兩大議題，其次是生態保育、人權議題；但學生如果能有國際交流的機會，多數選擇到國外度假打工，其次是交換學生、出國文化參訪等。

　政府推動新南向政策，加上東南亞新興國家有無限商機和工作機會，調查顯示，超過六成六青少年有意願到東南亞就學或工作，其中女生接受度高於男生。

　金車基金會總幹事曾清芸表示，關心世界不一定要出國交流或從事海外服務，也可抱持全球視野，藉由在地關懷培養國際觀。她鼓勵青少年多從國際新聞了解國際脈動，建立國際觀後，再規畫出國打工或當交換學生。

　政大國際事務學院副院長黃奎博指出，從大人的標準來看，青少年國際觀確實要加強，但不用太苛責，可當成警訊來加強。調查顯示，青少年認為除了英語，日語是國人要加強的語言，但國際通用語言中，西班牙語也很重要，卻沒有被重視。

　圖說：金車文教基金會昨天公布青少年國際觀問卷調查結果，發現青少年認為自己和國人的國際觀都不及格。攝影／沈育如
 
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