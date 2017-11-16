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展現焊雕技藝　高市興仁打造越南女孩雕像 (2017/11/16)
 

　陳景清／高雄報導

　高雄市前鎮區興仁國中有四分之一學生是新住民二代，其中八成來自越南。為讓學生感受並尊重不同國家文化之美，師生歷經半年時間，合力以焊接打造出〈穿奧黛的女孩〉。

　「奧黛」為「長襖」的越南語發音，「女孩」頭戴斗笠，穿著越南傳統國服，展現越南女孩特有風情。

　校長徐東弘表示，作品的素材是師生四處蒐集來的車輪框、排氣管、避震器、腳踏車輪框、輪胎、鍊條齒輪盤、鐵鍊和烤肉網等物品。組合完成後的作品，最近放在校門前展示。

　徐東弘解釋，興仁國中剛開始發展焊雕技藝時，既缺人力又缺設備，行政團隊花費心思，先獲得枋寮藝文特區的駐村藝術家廖義孝首肯，再向高英工商借用電焊設備，又在前鎮區中安路上找到一家汽機車回收場，並挨家挨戶拜訪學校周邊汽機車修護廠，獲得大家支援廢棄的零件，二○一五年暑假才順利開辦「腐朽神奇」夏令營隊，師生開始焊雕創作。

　隨著焊雕課程的發展，興仁繼續爭取高雄市教育局「小型學校學科特色發展實施計畫」經費，透過民間團體與企業協助，購置相關機具設備，並利用學校的閒置教室，成立全市校園第一個「焊雕教室」，相信可以完成更多的焊雕作品。

　圖說：高雄市前鎮區興仁國中發展焊雕創作，學生合力打造出雕像〈穿奧黛的女孩〉。攝影／陳景清
 
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