沈育如／臺北報導



高雄市中山工商教師蔡桓艮為培養學生國際視野，並替臺灣做國民外交，五年前加入接待家庭行列，照顧來臺念書的境外學生，至今已接待二十三人；蔡桓艮說，當接待家庭志工，讓學生與外國學生接觸，從語言、食物、宗教等方面體驗異國文化，即使不能走遍全世界，也能把國際文化帶到家中。



許多境外生來臺學華語文，教育部推動「友善臺灣──境外學生接待家庭計畫」已八年，媒合三千八百九十八名境外生，到兩千兩百零七個臺灣接待家庭。



教育部表示，政府推動新南向政策，這項計畫也網羅新住民家庭加入，目前已培訓來自越南、緬甸、新加坡的十七個家庭。



從越南來臺讀大學的段氏香，就受到女主人來自越南的接待家庭照顧，由於兩人可用越南語談天，讓獨自來臺念書的段氏香安心不少。接待家庭成員中有一名九十六歲的爺爺，喜歡和長輩互動的段氏香也從爺爺身上了解臺灣銀髮族的生活。



來臺灣念書兩年的布吉納法索學生那伊伯，則接受呂小姐一家人的照顧。那伊伯說，臺灣對外國人很友善，在接待家庭更了解臺灣的文化與生活；有一次吃過晚餐，他把筷子插在盤子中間，讓呂小姐的爸媽大為緊張，後來才知道在臺灣「祭拜亡者才會這樣擺碗筷」。



圖說：印度學生Neer（後中）在「境外學生接待家庭計畫」分享會上，和接待家庭合影。攝影／陳壁銘