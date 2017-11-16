阮筱琪／臺北報導



臺灣民主基金會昨天公布第十二屆亞洲民主人權獎遴選結果，由促進馬來西亞自由與公平選舉的團體「乾淨與公平選舉聯盟2.0」獲得。



臺灣民主基金會董事長、立法院長蘇嘉全說，淨選盟2.0於二○○六年十一月二十三日在馬來西亞成立，以促進馬國自由與公平選舉為己任，目前計有九十三個公民團體成員；該團體保持超越政黨立場，避免政治意識形態，主張多元族群融合，並堅持集會與活動都維持非暴力及和平原則，成為馬來西亞社會改變的主要力量。



蘇嘉全呼籲，透過該獎項鼓勵正在推動民主化及民主改革的國家，銘記國家與人民所賦予的重責大任，所有的改革目標，都要以人民為依歸。



臺灣民主基金會執行長徐斯儉表示，該獎項每年接受來自全球各地提名，初審由國內七名委員選出五名進入第二階段決審，再由五名國際評審委員加上臺灣民主基金會董事長、執行長共七位決選。本屆亞洲民主人權獎頒獎典禮將在十二月十日國際人權日頒獎。



徐斯儉表示，今年被提名者來自菲律賓、中國、馬來西亞、緬甸等地，議題包括乾淨選舉、非自願失蹤議題、中國人權、女性權利等。



審查委員、國際特赦組織東亞分部主任軻林認為，選舉透明及反對貪腐，這兩項議題經常在民主與人權倡議中被忽略，但淨選盟2.0在維護民主與人權的努力中，具有相當的重要性，為馬來西亞帶來了極大的正面衝擊。