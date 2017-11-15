阮筱琪、陳中興、洪素蓉、李琦瑋／連線報導



冬天到來，制服換季所費不貲。臺北市國中家長聯合會祕書長曾靜娟說，每年都聽聞制服太貴或材質不佳問題，但目前所知，臺北市國中生制服由各校自決，也有清寒學生相關配套措施。學生如覺得冷，可在外套裡加衣服，或穿自己的外套，相信與學校充分溝通，都能解決。



桃園市中小學採用的外套，多數是運動外套，價格不高，家長絕大多數都能接受，只有私校要穿西裝外套。桃園市教育局體健科說，全市公立國中小學制服全由學生自由採購。學生人數最多的桃園區中山國小校長鄭友泰說，去年就不再要求學生穿制服上課，除了星期三便服日，其他四天穿運動服就可以。



同樣為了省錢，花東地區多校以運動服代替制服，或由校長向企業、社團爭取經費。臺東縣介達國小校長朱慧清表示，制服的費用的確是不小的負擔，尤其小學校訂購制服數量少，相對單價就高，多數家長會有經濟壓力，但學校會幫忙申請補助款；學生還須在每週母語日穿原住民改良背心，單價新臺幣五百元以上，制服的負擔比其他學校多一些，因此會儘量申請獎助學金補貼。



花蓮縣東里國小校長陳俊能表示，學生制服用家長會費購買，家長不必出錢，許多校長也會想辦法募款，送學生夏季和冬季制服各一套，如需第二套，就由家長處理。



教育部國教署長邱乾國表示，教育部無法規範制服費用，尊重學校與家長會組成的議價小組決定，但他強調，學校不能強迫學生購買制服，學生能向外面廠商購買，只要符合學校規範即可；另外，弱勢學生可以透過教育儲蓄戶或仁愛基金募集所需資源。



圖說：桃園國中運動外套的形式及材質，被其他學校採用。攝影／陳中興