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「社論」《勞基法》修法　將使國家沉淪 (2017/11/15)
 


　去年我國總工時為兩千零一十四小時，比瑞典的一千六百六十四小時高出近四百小時；基本工資僅兩萬兩千元，而瑞典最低薪資約新臺幣六萬元。臺灣勞工如此賣力，產能卻遠不及瑞典的六成。

　我國政府堅信的「長工時低工資經濟發展論」，危害至深，二十年前的四小龍之首，早被南韓、新加坡和香港遠拋在後。最近擬修改《勞基法》工時，依然死抱此信條，取消七休一鐵律、鬆綁加班工時、遞延特休假、縮短輪班間隔，臺灣恐更沉淪。

　希臘破產時，經濟合作發展組織（OECD）研究，當時希臘人每年工時為兩千零一十小時，德國一千三百七十一小時，但希臘工人效率卻只是德國工人的三成。長工時發展經濟論，不攻自破。

　瑞典工人幾乎不加班，大部分上班族可自行決定上下班時間，只要做足八小時即可。因此有時間陪小孩吃飯或玩耍，工作與家庭兼顧。孩子八歲以前，父母享有四百八十天的親子假，每年又有一個月暑休；而瑞典的生產力卻遠遠超越我國。

　瑞典講求效率，上班不摸魚，不開沒效率的會議，不浪費時間。社會福利完善，沒人擔心創業失敗淪落街頭，因為失業津貼、醫療照顧覆蓋全民。瑞典創新、創業機會有六成五，優於美國的四成七。勞工充分休息與成長是創新的要素，造就瑞典創新排名世界之首。這或許是臺灣仿效的新路徑。
 
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