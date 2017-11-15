阮筱琪、陳中興、陳景清／連線報導



明年元旦開始，設籍臺北市的六歲到十二歲學童，持有記名的數位學生證悠遊卡搭乘捷運，可享六折優惠。



臺北市議員王欣儀昨天在市政總質詢時表示，依《兒童及少年福利與權益保障法》規定，國內大眾運輸、文教設施、風景區及康樂場所等，應提供未滿十二歲兒童優惠；但檢視臺北捷運現況，除了身高未滿一百一十五公分或未滿六歲者免費，身心障礙和老人採優惠票價外，北捷並未提供未滿十二歲兒童優惠票。



北捷總經理顏邦傑表示，明年一月一日起，兒童搭乘捷運六折優惠正式上路。



北市府市政會議八月底通過一百零七年度地方總預算案，社會局已編列一億一千五百萬元預算，供北市六歲到十二歲兒童搭乘捷運享六折優惠。北市六歲到十二歲兒童約十五萬人，其中三萬多人雖設籍臺北市，但就讀外縣市學校，不一定有數位學生證，社會局正研擬讓家長持戶口名簿等資料，到區公所申請記名悠遊卡，同樣可享優惠。



轄區同樣有捷運的新北市、桃園市、高雄市則暫不跟進。新北市社會局表示，兒童購買悠遊卡已獲悠遊卡公司八折優惠。高雄市捷運局指出，過去有學生卡打八折，但因一卡通優惠方案太紊亂，目前取消；目前搭高雄捷運，使用一卡通打八五折，六十五歲敬老票打對折。



桃園捷運公司表示，六歲至十二歲學生只要持學生證，到各站詢問處，就可購買八折優惠的單程票。桃捷若要比照北捷，給予六歲至十二歲學童六折優惠，必須請桃園市教育局編列相關經費彌補，才可能實施。