阮筱琪／臺北報導



有「神話之鳥」之稱的黑嘴端鳳頭燕鷗，從全世界不到五十隻的數量，到目前已有近百隻的紀錄，顯示保育收效。日前在連江縣舉行「二○一七黑嘴端鳳頭燕鷗保育研討會」，邀請中臺美韓的保育研究人員交流保育經驗。



南韓生態研究院研究員李玧庚表示，南韓西南端無人島是繼馬祖列島、中國浙江韭山島、五峙山及澎湖列島後，第五處記錄到黑嘴端鳳頭燕鷗，也是目前已知黑嘴端鳳頭燕鷗夏季繁殖的最北界紀錄。



李玧庚說，南韓政府相當重視保育研究計畫，發現黑嘴端鳳頭燕鷗的島嶼立即被列為保護區，文化部也列入自然文化遺產保護；未來預計找尋黑嘴端鳳頭燕鷗潛在島嶼，目前鎖定一千五百零七座無人島，初步列出二十七座潛在島嶼進行調查。



美國奧勒岡大學教授丹尼爾羅比表示，保育工作有時必須靠「社會招引」，例如放假鳥、播鳥聲，吸引鳥類靠近，但他認為，後續棲地經營管理更重要，例如營造不同種類燕鷗喜歡的棲地，或移除修剪不利停歇的植被等；另外，若監測人員可就近、持續驅趕海鷗，經營管理棲地，相對可讓燕鷗族群穩定成長。



臺北市野鳥學會研究保育組長蔣功國說，今年引入無人機調查，在適當的時機點及妥善控制下，透過俯視角度可以清楚知道燕鷗族群數量，並監測繁殖狀況，較不會引起燕鷗騷動，造成干擾。



圖說：農委會曾記錄到黑嘴端鳳頭燕鷗的育雛畫面。圖片提供／農委會