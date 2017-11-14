陳中興／桃園報導



企圖翻轉國小營養午餐菜色製作的「對味廚房料理實驗室」負責人洪昭勝，昨天前往桃園市青埔國小，向營養師和廚工示範分段料理菜色的方法，提供校方參考。營養師樊逸莘表示，該料理方式顛覆傳統營養午餐的製作工序。



配合青埔國小昨天的蔬食日，洪昭勝製作了蔬食，分別是南瓜粿、豆薯炒蛋、茄茉醬汁青菜及豆腐海帶湯。校長許清勇說，洪昭勝在不增加學校廚房設備下，以自創烹飪方法提升製作方式，希望讓學生更喜愛吃營養午餐。



曾擔任西餐廳廚師的洪昭勝表示，就刀工和火候控制，他比不上廚工，但他示範的烹飪技術，是以大飯店分段料理的方式製作各種菜色，例如茄茉菜淋醬汁是採用蒸的方式煮熟，捨棄汆燙和油炒。



學生對於午餐反應兩極。二年二班學生余泰其說：「好吃。」學生張語萱則皺眉頭吃著蔬食餐。導師黃婷珊說，菜肴可能不合學生口味，廚餘比平常多。



六年一班學生在導師打菜下，幾乎將菜肴吃到見底。學生李鳳怡說，湯很好喝；導師陳霈湞表示，學生分配到的菜量比以往少，加上六年級學生食量較大，菜肴吃到見底是正常的。



廚工黃瑞珍指出，洪昭勝教導的分段烹飪，不會增加工作時程，只是前段作業程序較多。



圖說：桃園市青埔國小二年二班學生排隊領取營養午餐。攝影／陳中興