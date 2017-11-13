李琦瑋、楊惠芳／臺北報導



「二○一七秋鬥」昨天集結五十二個民間團體，遊行到總統府前抗議，針對「勞工」、「移工／移民」、「教育」及「土地」四大議題表達訴求。教育團體指出，實驗教育三法、私校退場制度、私立幼兒園補助等造成教育商品化的危機，並反對中小學設偏鄉專聘教師，希望增加高教常態經費，調降大學學雜費，以及齊一公私立幼兒園教保員薪資等教育公共化訴求。



總統府發言人林鶴明回應表示，在政府團隊努力下，過去一年包括全面實施勞工週休二日，提升基本工資，以及在總體景氣逐漸好轉下，國人就業情形較過去多年更為良好。未來政府也會不斷努力，讓國人能有更好的生活。



全國教師工會總聯合會理事長張旭政指出，許多私校急著退場，將校地轉為商業利用，且董事會嘗試「轉型」淘空校產，教師與學生成為最大受害者，呼籲政府正視，讓私校退場後歸公，並設公益、勞工、學生董事。



張旭政表示，偏鄉教師設立專任教師為非典型僱用制度，對教師的僱用並非長期保障，恐造成師資品質低落；實驗教育三法，欲將各縣市申請實驗教育學校的比率放寬到三分之一，會讓國民教育走上市場化、階級化，有錢人才讀得起實驗學校。



反教育商品化聯盟則指出，過去頂尖大學計畫，造成資源分配不均，教學研究資源集中在少數學校，政府應增加高教常態型經費，用以逐年調降大學學雜費，反對擴大競爭型經費的「高教深耕計畫」。