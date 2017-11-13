曾經是亞洲掃毒「模範生」的臺灣，近年來受毒害侵蝕日劇，甚至把毒害輸出國外。它不僅是國安問題，更已演變成招引國際注目的「國恥」。尤其毒品流入校園日盛，戕害青少年身心健康，動搖國本，更是恥中之恥，如何把毒害趕出校園，掃除國恥汙名，應為全民運動。



據相關執法部門公布的數據顯示，近年來查緝的各類毒品犯罪件數、犯罪人數及毒品總純質淨重，以驚人速度逐年遞增；毒品主要來源，臺灣本身已高居第三位，唯利是圖的毒販為拓展「市場」，泯滅天良的把學生作為促銷目標，讓校園染毒。



毒害往下「生根」的影響，極其嚴重。據國家衛生研究院調查結果顯示，臺灣未成年者首次用藥平均年齡竟只有十二點五歲，且在校園吸毒者高達兩成三；另據法務部門統計數據，查獲濫用毒品的兒少人數，和被威迫利誘成為學生藥頭犯者，都逐年增加。爛漫校園，毒影重重，教育部門焉能坐視？



教育部推動多年的「紫錐花」反毒運動，因毒品混合施打不斷翻新，清查不易，導致反毒效果鈍化，應思考改弦易轍，尋求以跨部會統合資源，全面防制毒品入侵校園。其中法務系統協助學校制止毒販進入校園，責無旁貸，應長期列為重點工作。而學校宜否進行學生唾液或尿液篩檢，教育、法務兩部，宜進行研究。



當然，校園只是學生涉毒的途徑之一，為保護學生遠離毒害，家長仍是最重要的「守護神」，只要每天多花一點時間注意子女生活習慣、言行舉止、交往網絡，就能發揮關鍵性維護作用。