李琦瑋／臺北報導



兒福聯盟昨天公布「二○一七年兒少關注議題現況調查」，當前兒少最關心的議題為同性婚姻合法化、推動十二年國教、廢除死刑等，但對議題的了解程度只在及格邊緣，參與的方式多為「鍵盤式」關心；兒少表達意見環境友善度也欠佳。



調查指出，有四成二的兒少不主動與人討論社會議題；若有參與，也多以鍵盤式關心為主，包括六成五在網上找資料，兩成六上網發文、回文。



此外，四成家長不支持子女關心社會時事；三成二兒少擔心表達立場會被批評、排擠，近七成兒少認為政府在兒少相關政策上，沒有為兒少提供足夠理解的資訊，六成六認為政府未提供兒少參與機會。



高一生小玉說，自己是透過學校教師、新聞得知社會議題，不會主動討論，因為怕教師把想法強加到學生身上，同學對社會議題較不關懷，因此只會和家人討論。



國中九年級學生加加說，曾有同學發表支持同性婚姻的言論，卻被其他同學在學校及網路上霸凌，因此不敢公開表達意見，但會與家人討論。



兒福聯盟執行祕書黃韻璇表示，政府在兒少政策上，應該提供適合兒少閱讀的資訊。



臺師大社工所教授王永慈認為，大眾應將高中階段的學生，視為即將邁入成年人的準備階段，重視他們的意見。兒少使用網路關注社會議題時，應具備辨識資訊真偽的能力，並且學會尊重多元意見，避免霸凌行為。