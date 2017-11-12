報導／楊惠芳

攝影／高修民



來自比利時的天主教神父梅冬祺，來臺服務超過六十五年，新北市副市長侯友宜日前頒給他身分證及戶口名簿，是新北市首位以特殊功勛取得身分證的外籍人士。



高齡九十三歲的梅冬祺，雖然年紀老邁，不大說得出話，但他仍很高興的說：「我是臺灣人。」照顧他的修女說，梅神父早就自認是臺灣人，拿到身分證，他非常高興。



一九二四年七月十四日在比利時出生的梅冬祺神父，由於從小生長在虔誠的天主教家庭，逐漸興起為天主工作、離家到遠方傳福音的念頭。高三時得知比利時有修道院專門訓練神父，就進入魯汶鳴遠修道院修業，二十五歲成為神父，二十八歲派任臺灣，服務至今。



主持NGO

助臺推動國際事務



「這張身分證，是遲來的正義！」侯友宜說：「梅神父在臺灣服務的時間，比我的歲數還要長，臺灣早該頒給他身分證了。」侯友宜指出，梅神父來臺後，任職臺灣普愛會（現在更名為臺灣明愛會），長期帶領臺灣明愛會，透過非營利組織的運作，協助臺灣參與國際事務，讓臺灣在國際合作中不缺席。



同時，在臺灣都市原住民、雛妓、愛滋、外籍移工等社會議題方面，也可以看到明愛會與梅神父的努力。因此，新北市除了頒發身分證，讓梅神父成為新北市的一分子，也特別感謝梅神父對臺灣及國際社會的貢獻。



關心弱勢者

投身原鄉災後重建



梅神父來臺後落腳新北市新店區，除了傳福音，也積極為弱勢族群奔走。他曾協助聯合國在澎湖籌建越南難民營，前後協助兩千多名越南難民暫時安置，再經由聯合國轉送到第三地安置。



另外，梅神父也關注教育議題，不但赴泰北設華語學校，也協助苗栗縣泰安鄉梅園國小在九二一大地震後的重建工程，近年更關注外籍移工問題，畢生奉獻臺灣，終於獲頒身分證。



新店聖母教堂的教友聽到梅神父獲贈身分證，都感動的說：「七月十四日就是神父生日，這張身分證，是最棒的生日禮物。」



認臺灣為家

甘願在此默默奉獻



許多教友從小就受梅神父照顧，看著他為貧苦人奔走，深受感動，一直以他為生命榜樣。也有教友說，梅神父早就以臺灣人自居，曾有人問他：「想回比利時落葉歸根嗎？」梅神父回答：「臺灣是我的家，我要留在這裡。」



臺灣明愛會執行長李玲玲說，今年年初，內政部移民署和新北市民政局、新店戶政事務所拜訪梅冬祺神父，確認他有意願取得中華民國國籍後，就開始著手申請。或許是之前丁松筠神父突然病逝，沒能親領身分證的遺憾，讓相關單位加快處理。梅冬祺神父六月間申請後，很快就完成手續。



新北市民政局長江俊霆表示，梅冬祺神父是在一九五二年來臺，一九九七年曾獲頒好人好事代表，二○○三年獲教宗若望保祿二世頒贈金十字勛章，一生默默奉獻。六月十二日，他經行政院核准為對中華民國有特殊功勛的人士，經內政部許可，歸化為中華民國國籍。民政局指出，《國籍法》修正後，以特殊功勛申請歸化的外國人可以不用放棄原國籍。



圖說：新北市副市長侯友宜日前頒贈梅神父身分證及戶口名簿，梅神父表示已認同臺灣多年。