報導／吳啟綜



美國職籃NBA新球季開打三週，今年大力補強的克里夫蘭騎士隊、奧克拉荷馬雷霆隊找來許多大牌球員助陣，表現卻荒腔走板，反倒是波士頓塞爾提克隊一枝獨秀，在厄文的帶領下，創下十一連勝，戰績躍居聯盟第一。



上一季爭冠失利的騎士隊，新球季雖然送走了控球後衛厄文，卻迎來「小皇帝」詹姆斯的好友韋德、「飆風玫瑰」羅斯、湯瑪斯及克勞德等好手，但開季前十二場比賽，在球隊陣容磨合不如預期的情況下，戰績五勝七敗，勝率不到五成，先發球員表現糟糕，為球隊整體戰力著想而自願降調到板凳的韋德忍不住開罵，他說：「先發球員戰力不振，竟然要靠板凳群救火。」



騎士隊總教練泰隆魯也不滿的說：「球員應該為被對手痛宰而感到羞愧，尤其很多對戰球隊的主力球員缺陣，我們卻仍然無法獲勝。」



至於雷霆隊，新球季有「溜馬一哥」喬治、「甜瓜」安東尼加盟，兩人與上季MVP衛斯特布魯克組成「超級三巨頭」，但雷霆隊開季戰績五勝七敗，西區排名第十二，只領先太陽隊、國王隊、小牛隊，沒有顯現出超級球隊的戰力。



衛斯特布魯克為了讓兩個大牌融入球隊，本季減少出手次數，每場比賽至少減七次，讓喬治、安東尼有更多投球的機會，雖然三巨頭每場每人至少攻下二十分，但雷霆隊戰績還是拉不上來，勝率依舊不到五成，完全始料未及。



反觀塞爾提克隊，在開季痛失前鋒海瓦德後，一度苦吞兩連敗，不過，在厄文的帶領及新秀前鋒泰托姆優異表現下，隨即拉出一波十一連勝佳績，登上聯盟龍頭寶座。



厄文加入塞爾提克隊後，更注重團隊搭配，雖然得分不像在騎士隊時那樣突出，但在球隊關鍵時刻，他總是挺身而出，像接連對雷霆隊、老鷹隊之戰，厄文在第四節不斷撕裂對手防線，一肩扛下球隊勝負重責。



塞爾提克隊這次十一連勝，是球隊近七年的最佳成績，接下來，他們將挑戰二○○八年隊史最長的十九連勝紀錄。



強敵環伺 勇士隊衛冕路艱辛



上個球季的霸主——金州勇士隊，新球季尋求四個球季內的第三座總冠軍杯，希望成為聯盟傳奇王朝。



為了維持爭冠的陣容，勇士隊今年花了近三點三億美元，簽下「咖哩小子」柯瑞、杜蘭特、伊古達拉、長人帕楚利亞、李文斯頓等人。



在NBA總冠軍歷史中，「綠衫軍」塞爾提克隊勇奪十七座總冠軍杯最多，其次是「紫金王朝」湖人隊十六座、喬丹領軍的公牛隊六座，勇士隊則以五座暫居第四。雖然勇士隊投入重金維持奪冠原班人馬，但本季衛冕之路得遭受更多超級強隊夾擊，不僅「綠衫軍」塞爾提克隊、騎士隊，西區也是列強環伺，包括馬刺隊、雷霆隊、火箭隊等，尤其是火箭隊，不僅有「大鬍子」哈登，今年新球季還網羅快艇隊球星保羅，而且在保羅腳傷缺陣下，開季打出九勝三敗成績，與勇士隊並列西區第一，後勢不可擋。