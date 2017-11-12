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「社論」兒少公共參與的困境 (2017/11/12)
 


　日前國際教育成就評鑑協會（IEA）公布報告，臺灣學生在二十四個國家中，公民認知測驗結果排名第二，僅次於丹麥。然而家扶基金會調查臺灣兒少公民參與情況，卻發現僅不到兩成兒少曾實際參與，且對國家的未來沒有信心。

　從IEA與家扶的調查結果可見，臺灣學生的公民認知良好，對於熱門公共議題，如婚姻平權、課綱審查、一例一休等都有所涉獵，對於各種平權議題的支持度也高，但是實際參與公共事務卻很少，多半只停留在「認識公共議題」階段。

　為何如此？家扶調查的兒少認為，原因是沒興趣、沒時間、課業繁重等。但事實恐怕不只如此，兒福聯盟公布的調查就顯示，四成家長不支持子女關心社會議題，兒少表達意見受阻；有三成二兒少擔心，表達立場會被批評排擠。

　即使以培育新時代公民為目的的新課綱，公民科要求學生參與實踐，社會對兒少意見卻未必友善。如桃園高中生組成「草根青年發聲網」，撰寫文章為兒少發聲，官員卻多以「學生仍在學習」為由，不願回應。這是很普遍的現象。

　兒少表達意見，不是缺乏管道，而是社會不願傾聽。然而若投票權年齡下修成為趨勢，鼓勵兒少公共參與就是重要課題。如同桃園高中生陳毅所說，只有更加重視，才會提高參與。也只有如此，未來公民對公共事務才不會冷漠。
 
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