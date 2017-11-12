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拉弱勢兒一把　祕密基地年底達百個 (2017/11/12)
 

沈育如／臺北報導

　蘇澳海事學生林立杰，小時候因為家庭緣故不喜歡讀書，放學後在街上閒逛，經資源回收阿姨介紹，他到教會接受課輔，成績大幅進步，甚至發掘鋼琴天賦，學會彈一手好琴；現在林立杰不僅考上國立學校，甚至回課輔班當小老師。

　導演吳念真四年前成立快樂學習協會，與全國各地服務弱勢學童的社福、公益團體合作，設立「孩子的祕密基地」，提供免費課後輔導與陪伴，自從二○一三年在嘉義縣東石鄉成立第一個祕密基地後，今年年底將在臺東縣海端鄉完成第一百個。

　被稱為「國民長孫」的藝人盧廣仲，上個月擔任全家便利商店公益小隊長，與「孩子的祕密基地」一起創作，近日發表公益單曲〈有你不一樣〉，希望更多人看見弱勢學童問題。

　快樂學習協會昨天舉行「有你不一樣‧孩子的祕密基地一百個感謝與感動」活動，盧廣仲現場和孩子合唱，表達對捐款者的感謝。

　宜蘭縣芥菜種愛鄰全人關懷協會十幾年前開設課輔班，一開始只有十幾個學童，除了提供課輔，還有才藝班，林立杰就是在這裡接受輔導與陪伴。三年前，協會和快樂學習協會合作，成為孩子的祕密基地之一。協會課輔班教師劉宛欣說，學生從國小到高中超過百人，多數來自單親、隔代教養與新住民第二代，學生不僅接受課輔，還騎單車環島，甚至到其他縣市帶營隊，幫助年紀比自己小的學生，學習對他人付出。

圖說：祕密基地課輔班學童展現學習成果 ，與盧廣仲（後排中）一起唱歌。攝影 ／陳壁銘
 
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