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青年街現奇景　高市四維校門觀察懸日 (2017/11/11)
 

陳景清／高雄報導

　高雄市天文教育館長鄭文光昨天為苓雅區四維國小四、五年級學生，上了一堂天文課程「看懸日」，學生驚訝的發現，放學時竟然在青年路校門口，就可以看到太陽落下的美景。

　五年一班學生歐鈞沛說，上了課之後，才知道一年有兩次可在高雄市青年路上看到「懸日」美景，太陽會直接在青年路盡頭落下。學生黃衣楟也說，今年第二次懸日會在十二日出現，但這兩天已經看到很多攝影家擠在路口拍照了。

　學生王惠雯說，有許多條件配合才能看到「懸日」，首先是天氣要好，也要抓準落日時間，最好是在筆直的馬路上，兩旁如果有房子更美。

　鄭文光說，「懸日」活動是從美國紐約曼哈頓街頭開始的，有攝影愛好者拍了太陽在街道盡頭落下的那一瞬間，美景經媒體報導流傳後，大家發現高雄市青年路上也出現類似鏡頭。

　拍「懸日」，也可以發揮想像力創造各種變化，例如，可以把太陽當籃球拍，或讓模特兒作出用手把太陽舉起來的動作。

　四維國小校長翁慶才表示，十二日當天下午三點起到六點止，青年路快車道將封路管制，方便攝影高手及市民欣賞與拍攝美麗「懸日」。他說，四維國小校門口恰好位在青年路上，學校順應奇觀，結合學校彈性課程，讓學生了解一年兩次、校門口可觀察的美麗奇景，並運用自然與生活科技的領域知識，實際參與、觀察，體驗奇妙的大自然現象。

圖說：高雄市天文教育館長鄭文光（右一）替四維國小學生說明「懸日」美景的天文知識，讓學生了解相關天文知識。攝影／陳景清

 
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