報導．攝影／詹伯望



國定古蹟臺南地方法院，是日本殖民統治時期僅存的法院建築，也是見證臺灣司法變遷的歷史場域。為慶祝重新啟用滿周年，臺南地院從昨天至明天，開放夜間參觀到晚上八點。



日本取得臺灣後，先將臺南地方法院設在萬壽宮與安平縣學孔廟故址，後來徵收馬兵營興建第二代臺南地院；由於建築精美，民國八十年成為第一棟被指定為古蹟的日本殖民統治時期建築，和總統府、臺灣博物館列為當時的臺灣三大經典建築。



這棟建築由臺灣總督府營繕課技師森山松之助設計，採用巴洛克時期以來西方常見的建築語彙，東側主入口的門廊為古典山牆形式，中央有兩根獨立柱，兩側各有一組三根方柱，合為八根；正門門楣有代表皇室的勛章飾。裡面的門廳更華麗，中央部分就有十二根柱子，每根柱子又分兩部分，上有凹槽，下為勛章飾。



門廳的圓頂有巴洛克風格拱圈，鼓環上的圓頂本體為八角形，每個角都有牛眼窗，被認為是當年最富動感的精采作法。建築史學者傅朝卿強調，原臺南地院不應稱為巴洛克建築，而是一棟「帶有某些巴洛克風格的西洋歷史式樣建築」。



西側的次入口，古典形式的門廊左右各有一組兩根圓柱和一根方柱，中央則是獨立圓柱。山牆的處理也很簡單，與主入口形成對比。次入口門廳上原有一座高塔，因在民國五十年代被鑑定為危險建築而拆除。重修後，建築師將原有高塔做成裝置藝術「天塔」，倒裝在原來位置，地上用鏡面反射，饒富趣味，成為拍照熱區。



兩個入口之間的屋頂為馬薩式屋頂，鋪魚鱗瓦，開牛眼窗。整修後，爬上俗稱「貓道」的屋頂棧道，可近距離欣賞木屋架結構。修復時，建築師發現東側壁間另有洞天，打穿牆體，發現當年放置天皇夫婦照片的「奉安所」，整修後現作為多媒體室。



司法院耗資近新臺幣兩億元整修臺南地院，並規畫作為司法博物館，司法常設展可看到重要的司法案件資料，例如一九一五年吧哖抗日事件，是殖民統治時期規模最大也牽連最廣的一宗刑案；而目前展出的「臺灣近代司法的誕生」特展，則讓觀眾了解臺灣從傳統的司法，過渡到軍政、殖民地形態乃至現代司法的經驗與過程。



圖說：國定古蹟臺南地院。