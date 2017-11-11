阮筱琪／臺北報導



立委劉建國、李麗芬昨天舉辦「廢墟裡的少年——看見他們，幫助增能」公聽會，針對全臺近兩萬名長期處於貧窮、暴力或家庭失能的高風險家庭兒少，討論他們在學齡期若無法順利就學，外界如何輔導他們學習一技之長，進而自立生活，或在個案安置期滿結案時，協助就業輔導、生涯規畫。



李麗芬說，高風險家庭兒少最大危機是「貧窮」，他們因家庭貧病進入收容機構，但出來後，七成的原生家庭功能仍無法恢復，他們須提早學習自立；若沒有政府的資源支持，常以低技能、低學歷、低身心成熟度進入職場，對勞動意識也不清楚，甚至加入幫派。



監察委員王美玉說，目前兒少事件被衛福部、司法院分割，缺乏協調、聯繫，現行衛福部保護服務司、社家署分工也不清；教育部中輟通報系統看似完整，但中輟生涉及校長評鑑成績，通常不會被立即通報而形成黑數；司法矯正機構中的職訓課程，很多淪於無用。她呼籲，勞動部應積極調查兒少離開機構後要做什麼、能做什麼，再由行政院整合措施。



政大法律系助理教授林良榮說，必須讓這些兒少有接受職訓的意願，並享有生活津貼。司法院少年及家事庭法官李明鴻說，高風險家庭兒少變成非行少年的機率很大，應從源頭開始積極介入，司法只是最後一道防線。乘風少年學園副執行長李君儀說，高風險家庭在社區內就已被忽略，應強化第一線社工人員的資源。



有關輔導師資，李麗芬建議，誠正中學、明陽中學、桃園和彰化少輔院等，教育部應各給予三名到四名輔導教師。