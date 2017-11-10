陳景清、李琦瑋／連線報導



最近受東北季風影響，大氣擴散條件不佳，南部空氣品質惡化嚴重，高雄已連續三天達紅害（紅色警示，對所有族群不健康），學校空汙旗升起紅旗，學生減少戶外活動，左營區文府國小同時進行環境教育，讓小朋友認識環境汙染的嚴重性。



文府國小校長蕭木川表示，這波霾害自六日開始，七日最嚴重，空氣品質指標AQI達到一百五十四，學校即升起紅旗，學生所有戶外活動暫停，八日也有一百一十六以上，直到昨天上午才降到九十二。



高雄市教育局主祕游淑惠表示，環保局每天會於市府空品群組發布空品狀態，教育局會透過App，並結合教育局網站，轉知所屬三百八十五所學校及四百五十七所幼兒園因應。



針對南部空氣惡化，立委賴瑞隆昨天召開記者會，提出六大要求，希望能有效改善空汙狀況，包括高雄港明年船舶進港減速率達百分之八十、船舶用油含硫量降至百分之零點五；台電大林電廠第三號及第四號燃油機組應予以除役；中鋼應改善溼式煉焦爐製程，加裝減汙裝置等。



臺灣港務公司高雄分公司副總王派峰表示，除了會對航商宣導外，明年將提出獎勵方案，推動船舶進港減速。台電發電處處長廖鴻徹回應，台電目前降載措施已達四十七次，大林廠三號、四號機於上週除役，大林廠新一號和新二號機也加裝集塵設備及脫硝設備等，汙染物排放量會比照天然氣的排放標準，未來預計花費一億元新增燃氣機組。