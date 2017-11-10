行政院會昨天討論通過《勞動基準法》修正草案，以每季為總量管制單位，把每月加班時數上限從四十六小時放寬到五十四小時，並彈性鬆綁「七休一」和輪班休息時間等規定，引發勞工團體和學者強烈反彈，在行政院大門口抗議。



面對各職業工會、勞團串聯抗議與學者連署反對，行政院長賴清德昨天也親上火線，以他擔任臺南市長期間深入基層的了解，強調臺灣一百四十萬家中小企業提供逾八百萬個工作機會，成為臺灣經濟發展基礎，倚賴的就是彈性的勞動體制。這次修法「不只資方要求，也是勞工的需求」，讓企業經營和勞工安排工作有更多彈性。



賴揆多次從經濟效益的觀點，強調這次修法的必要性。他說，現行的「一例一休」不但造成企業經營困難，勞工更是「看得到、吃不到」，喪失加班機會，「如果我們真的要拚經濟，對這些問題還要繼續視而不見嗎？」但令人遺憾的是，在記者會上，從行政院長到勞動部長，對於如何解決我國工時過長、血汗勞動等問題卻隻字未提。



根據勞動部統計，我國勞工二○一五年全年平均總工時達兩千一百零四小時，僅次於新加坡、墨西哥與南韓，排名全球第四名；二○一一年至二○一五年平均每十一天，就有一名勞工過勞死亡。如果臺灣經濟發展和勞工薪資所得還要持續這麼血汗，身為政府高官難道不覺汗顏，還要繼續視而不見嗎？