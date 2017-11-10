沈育如／臺北報導



立法院教育及文化委員會昨天審查實驗教育三法，教育部提出的草案擬放寬各縣市申請的校數，由百分之十增加到三分之一。但立委擔憂校數「衝量」後，如何為教學品質把關，教育部長潘文忠表示，該草案增加配套機制，要求超過總校數百分之五後的學校，都要報教育部審議，通過後才能設立。



實驗教育三法包括《學校形態實驗教育實施條例》、《高中以下教育階段非學校形態實驗教育實施條例》、《公立國民小學及國民中學委託私人辦理條例》，在二○一四年公布後實施。這次修法是依據各界實施後的意見進行改善。



行政院通過的修正草案中，包括將公私立實驗教育學校的學生數上限，由不得超過四百八十人修正到六百人；將目前「一個縣市實驗學校比率，不得超過總校數百分之十」，放寬為「同一個教育階段總校數的三分之一」。



全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，實驗教育學校不受《教師法》、課綱等限制，目地是鼓勵有熱忱的人士辦學，世界各國都採取小比率開放，保障辦學特殊性，反觀臺灣卻想放寬數量，擔憂會為了迎合市場、家長需求，而使實驗學校變質為補習班、雙語學校。



潘文忠說，實驗教育是因應學生不同需求，讓教育體制多軌發展，過去三年，縣市政府積極推動，且認為一縣市只有十分之一學校太少，因此，這次修法開放到三分之一。