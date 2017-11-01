李榮茂／嘉義報導



嘉義市港坪國小將平板導入四年級的數學學習，學生結合童話故事與校園特色，製作獨特的數位童話數學步道。日前師生角色翻轉，讓學生引導師長操作闖關。



師生在校園的探索過程中，歡笑聲不斷；教師黃惠珊表示：「雖然從小到大，寫過無數張數學考卷，但這次卻是第一次利用3C計算題目，而且在解答的過程中，不但仔細欣賞小羊，還肉眼衡量羊的重量，真是練腦力又練眼力。」



學生熊箴道說：「平時都是老師出題目給我們寫，現在換成我們出題目讓老師回答，感覺很有趣！」



指導教師沈佳慧表示，為引導學生觀察校園，學習運用數學，體驗不同的學習任務，所以讓設計者、學習者角色翻轉，由學生引導師長玩數學。



課程進行時，先讓學生蒐集校園中的數學題材，結合童話故事命題，將校園牧場中的小羊變成「七隻小羊」題組主角，學習重量計算；再將跑道融入「阿里巴巴與四十大盜」題組中，進行長度計算。



另外，還有「三隻小豬」、「糖果屋」、「灰姑娘」的題組，既融入校園環境觀察，也結合AR技術，讓數學解題生活化，又運用科技，且師生都體會到新奇的樂趣感。



為分享學習成果，四年級學生除了引導學弟、學妹試玩，也邀請四十名教師操作，並引導教師闖關。



命題學生柳博鈞表示：「要結合童話故事設計題組，真是有點困難，但我們同心協力，克服困難，而且被老師稱讚，很開心。」



學生林惟傑覺得解題時好像進入童話世界，和故事主角一起玩遊戲。學生蘇宇炫則認為，引導教師闖關，是很難得又很有趣的體驗。



圖說：嘉義市港坪國小四年級學生製作童話題組，並引導教師闖關，過程中師生歡笑聲不斷。攝影／李榮茂