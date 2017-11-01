沈育如／臺北報導



一百零七學年大學繁星推荐、個人申請的兩本招生簡章，即日起對外發售，考生可透過網路與通信方式購買。大學甄選入學委員會昨天也公布一百零七學年繁星推荐、個人申請的招生名額，繁星推荐超過一萬六千九百個，與一百零六學年相比，減少五百九十六個；個人申請招生名額則超過五萬六千個，比一百零六年增加一百零六個，創下歷年新高紀錄。



大學甄選入學委員會表示，一百零七學年繁星推荐共有六十八校、一千八百零七個學系參加，提供一萬六千九百九十三個招生名額；個人申請七十校、兩千零三十八個學系（組）參加，提供五萬六千零六十個招生名額，其中包括師培公費生十八名、「偏鄉護理精英計畫」護理系公費生五十九名、「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生六十名。



大學甄選入學委員會也提醒，一百零七學年起，個人申請管道將試辦檢定、倍率篩選「大學程式設計先修檢測」（APCS），有二十二個資工、資管相關校系提供四十六名個招生名額，考生必須先參加APCS檢測，成績分為一級到五級，可用一百零五年三月到一百零七年二月間獲得的最好成績參加。



此外，經甄選委員會統計，一百零七學年採計大考中心舉辦的高中英語聽力測驗成績的校系數，繁星推荐有六十九個，占總數百分之三點八二，個人申請有五十六個，占總數百分之二點七五，兩個招生管道採計的校系數都比往年少。