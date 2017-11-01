報導‧攝影／高修民



臺北市文化局與臺北表演藝術中心，昨天在臺北捷運圓山站一號出口舉辦「北藝中心藝遊溜滑梯」裝置藝術揭幕記者會，邀請石牌國小學童體驗試溜，藝遊溜滑梯走入人群，讓民眾感受零距離的藝術。