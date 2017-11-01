阮筱琪／臺北報導



林口長庚醫院昨天發布研究報告，分析該院二○○一年到二○一五年間，收治一千八百三十八名十八歲以下遭到不當對待的兒少病例；結果發現，受虐兒年齡段以零歲至六歲占八成二最多，其中有六成是腦部創傷需要手術治療，三成須進行開腦手術，一成會死亡，即使存活，其中超過四分之一會「重殘」。



研究也顯示，兒少保護病例各年齡層均以男性稍多，但十二歲到十八歲案例中，女性數量卻大增，原因是性虐待案件增加；該研究論文獲國際期刊《醫學》刊登。



根據內政部資料，一九九七年兒虐通報人次為一萬九千一百四十七人次，二○一六年增加至五萬四千五百九十七人次，近十年來增加近三倍。



長庚醫院表示，該院在二○○九年成立「懷幼小組」，二○一二年「兒保小組」開始運作，二○一四年獲衛福部補助成立「兒少保護醫療服務示範中心」，介入國內受虐兒的救治與輔導，每年通報的案例約有四百例。



林口長庚醫院副院長、臺灣兒科醫學會理事長黃璟隆呼籲，受虐兒多來自高風險家庭，除了醫護人員要提高警覺外，也需要鄰居、教師、社工、警政等協助；長庚醫院也將投入約七百萬元經費，擴大兒少保護工作，包括編纂本土性兒保教材，推動兒少保護門診，也會結合社區醫院，建立兒少保護網絡平臺。