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沒興趣、沒時間　兒少參與公共議題　不到兩成 (2017/11/9)
 

　李琦瑋／臺北報導

　家扶基金會昨天公布「二○一七臺灣兒少公民參與情況調查」，發現僅有兩成五兒少認為「國家往正確的方向發展」，七成五表示不認同或不知道，顯示對國家未來沒信心與感到茫然；「公共議題參與情況」方面，顯示僅不到兩成兒少曾實際參與。家扶基金會呼籲社會應重視兒少公民參與需求，並支持兒少參與「新四務」，包括「務視、務聽、務言、務動」，為兒少建立良好的公民教育。

　十一月二十日是「國際兒童人權日」，家扶基金會邀請國高中生在線上進行填答。調查發現，兒少對於國家未來的感受，多數表達負面看法；探討「公共議題參與情況」時，發現兒少關注的公共議題前三名，分別為婚姻平權、課綱審查、一例一休，比率都達八成以上，顯現兒少對熱門公共議題有所涉獵，但不到兩成兒少有實際參與經驗，原因包括沒興趣、沒時間、課業繁重等。

　桃園市南崁高中學生陳毅表示，他和同學都對教育現況感到失望，於是成立「草根青年發聲網」，藉由撰寫文章，為兒少發聲。但發表看法後，政府仍以「還是學生，仍在學習」為由，不願回應。他認為政府應該重視兒少意見，才能增加兒少的參與度。

　推動學生參與公共議題的屏東縣南榮國中教師丘麗英說，公民素養是結合知識、態度及技能，再付出行動的能力。學校培養學生具備公民素養後，若遇到有興趣的公民議題，就能展現思考力、判斷力，進而想到實踐方法。

　家扶基金會執行長何素秋建議，政府可推動兒少論壇，制定政策時納入兒少意見，更能貼近青年世代的需求。

　圖說：家扶基金會籲請大眾支持兒少參與「新四務」，包括務視、務聽、務言、務動，讓兒少有實際參與公共議題的機會。圖片提供／家扶基金會
 
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